В Самаре суд отказал в восстановлении в должности бывшему заместителю руководителя департамента ГХиЭ

Суд отказал в восстановлении в должности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Ленинского района Самары рассмотрел исковое заявление бывшего сотрудника департамента городского хозяйства и экологии Самары о признании незаконным приказа об увольнении.

Как выяснилось, экс-заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии был уволен с должности руководителя комитета по наружной рекламе в июле 2021 года. Поводом для увольнения стала утрата доверия к чиновнику.

- Руководитель комитета не уведомил руководство о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, - пояснили в прокуратуре.

1 октября 2021 года Ленинским районным судом Самары было принято решение в отказе удовлетворения иска бывшего сотрудника ГХиЭ. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.