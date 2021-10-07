Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 17:02

Юнармейцы из Самарской области провели традиционную уборку на могилах неизвестных солдат

Акция прошла в рамках областного социально-патриотическом проекта «Я помню»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Юнармейцы убрались перед зимой на брошенных могилах неизвестных солдат. Фото: Алексей Родионов

Юнармейцы убрались перед зимой на брошенных могилах неизвестных солдат. Фото: Алексей Родионов

Юнармейский отряд «Гардемарины» при ГКОУ для детей-сирот города Чапаевска провели акцию «Нет брошенных могил», в рамках которой подростки провели уборку могил неизвестных солдат.

- Данная акция проводится с 2018 года по инициативе отряда «Гардемарины». На сегодняшний день более 3,5 тысяч юнармейцев Поволжья поддерживают данную акцию, - рассказал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области Алексей Родионов.

В 2021 году уборка солдатских могил прошла в рамках областного социально-патриотического проекта «Я помню», который реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области.