Юнармейцы из Самарской области провели традиционную уборку на могилах неизвестных солдат

Юнармейцы убрались перед зимой на брошенных могилах неизвестных солдат. Фото: Алексей Родионов

Юнармейский отряд «Гардемарины» при ГКОУ для детей-сирот города Чапаевска провели акцию «Нет брошенных могил», в рамках которой подростки провели уборку могил неизвестных солдат.

- Данная акция проводится с 2018 года по инициативе отряда «Гардемарины». На сегодняшний день более 3,5 тысяч юнармейцев Поволжья поддерживают данную акцию, - рассказал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области Алексей Родионов.

В 2021 году уборка солдатских могил прошла в рамках областного социально-патриотического проекта «Я помню», который реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области.