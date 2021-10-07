В Самаре на перевозчика хотят накладывать штрафы в случае невыполнения регулярности рейсов

Местные жители жалуются на долгое отсутствие транспорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Куйбышевского района Самары пожаловались на нерегулярность общественного транспорта. Департамент транспорта Самары отреагировал на обращение горожан.

- Рост коронавируса не от театров, кино и фитнес-клубов, а из-за недостатка транспорта. В Куйбышевском районе его практически нет, поэтому очень большая загрузка в автобусы. Просим принять меры, - пишет местная жительница в социальных сетях.

В ответ на данное обращение в департаменте транспорта сообщили, что в настоящее время совместно с Министерством транспорта Самарской области отрабатывается план корректировок маршрутной сети. Данная работа проводится в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе и в Куйбышевском районе города.

- При невыполнении регулярности рейсов на перевозчика будут наложены штрафы, - отметили чиновники.