В Самарской области стали в 15 раз меньше вакцинироваться

К 1 ноября должно быть привито 80% взрослого населения Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе на пресс-конференции в «Самарском областном вещательном агентстве». По словам министра, в Самарской области темпы вакцинации от коронавируса снизились в 15 раз. Однако в целом исполнение плана вакцинации и процент использования вакцины в Самарской области выше, чем в среднем по России.

- В июле мы вакцинировали по 15-17 тысяч человек в сутки, а сейчас чуть больше тысячи. С такими темпами вакцинации мы эпидемию не остановим, - заявил Армен Бенян.

Стоит отметить, что к 1 ноября 2021 года минздрав должен привить 80% взрослого населения, а это порядка 1 миллиона жителей Самарской области. Министр призвал самарцев пройти вакцинацию, так как после прививки коронавирусом заболевает лишь 1% населения, а остальные заболевшие – непривитые люди.