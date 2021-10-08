Бюджет Самары на 2021 год пополнился на 699 млн рублей: куда направят деньги

Депутаты гордумы приняли поправки в бюджет на 2021 год / Фото: дума Самары

В Самаре внесли изменения в бюджет города на 2021 год. В нем учли безвозмездные поступления из региональной казны в 699 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании, которое прошло в четверг, 7 октября, определили, на какие цели будут направлены дополнительные средства. В основном это – ремонт дорог и строительство новых соцучреждений.

Так, 175 млн рублей пойдут на реконструкцию второй очереди Заводского шоссе – участок от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. 140 млн – на содержание и ремонт дорог.

300 млн направят на переселение людей из аварийного жилья. 11,2 млн – на обеспечение жильем горожан, которые в годы Великой Отечественной войны работали в тылу.

63 млн рублей выделят на строительство второй очереди школы на 5-й просеке, а 6,5 млн – на возведение детского сада на улице Подшипниковой, 27.

Еще часть средств пойдет на обновление территории от Дворца бракосочетаний до Волжского проспекта и на оплату работ по благоустройству дворов.

Таким образом, с учетом поправок доходы бюджета на 2021 год составят 33 млрд 733 млн рублей, а расходы – 34 млрд 356 млн рублей. Дефицит – 623 млн рублей.