Загадочный туман накрыл Самару утром 8 октября 2021 года

Густой туман заволок улицы Самары / Фото: Елена Шлякова Фото: vk.com

Утром в пятницу, 8 октября 2021 года, Самару накрыл густой туман. Молочная пелена была такой плотной, что видимость упала до пары метров. Жители города поделились в соцсетях фото.

По словам горожан, туман можно было наблюдать на 116 км, на мосту черед реку Самарку и в районе Волги. Картинка за окном сразу же напомнила самарцам о фильмах «Мгла» и «Сайлент Хилл». Казалось, что из марева в любой момент может появиться неведомая тварь. Однако сейчас туман постепенно сдает свои позиции.

Молочная пелена скрыла дома на 116 км / Фото: Юлия Ноготкова Фото: vk.com

Отметим, что во время подобного погодного явления стоит быть особенно внимательными на дорогах. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.