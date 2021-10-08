В Самарастате рассказали, как пройдет Всероссийская перепись населения 2021

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября 2021 года

В следующую пятницу, 15 октября 2021 года, в Самарской области, как и по всей стране, стартует Всероссийская перепись населения. Она пройдет в новом формате. Об этом в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» рассказали замглавы Самарастата Татьяна Парамонова и замначальника отдела сводных статистических работ и общественных связей ведомства Богдан Дудниченко.

Так, жители Самарской области смогут принять участие в переписи тремя способами:

- дистанционно с помощью портала «Госуслуги». Срок – с 15 октября по 8 ноября 2021 года;

- дождаться переписчика. Они будут работать с 18 октября до 14 ноября 2021 года. Специалисты постараются приходить по вечерам, чтобы застать людей дома;

- самому прийти на переписной участок. График их работы – с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В регионе откроют 950 переписных и 40 стационарных (в МФЦ) участков. Их адреса сообщат накануне начала переписи.

Каждому, кто ответит на все вопросы переписи (пол, возраст, семейное положение, наличие детей, жилищные условия), присвоят уникальный QR-код. Это нужно, чтобы избежать двойного счета.