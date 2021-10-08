Алексей Ситник назначен председателем контрольно-счетной палаты Самары

Алексей Ситник руководит КСП с 2011 года / Фото: дума Самары

Выбран новый председатель контрольно-счетной палаты Самары. Эту должность вновь занял Алексей Ситник. Об этом стало известно в четверг, 7 октября, на заседании гордумы.

Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты недавно истек. Поэтому было решено избрать нового. Выдвинули кандидатуру Алексея Ситника. Депутаты единогласно поддержали ее.

- Алексей Ситник зарекомендовал себя с профессиональной стороны, - отметил спикер думы Самары Алексей Дегтев.

Добавим, что Алексей Ситник руководит контрольно-счетной палатой уже несколько лет. Он работает в должности председателя с 2011 года.