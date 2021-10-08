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Здоровье8 октября 2021 12:50

Коронавирус 8 октября 2021 года подтвердился у 657 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения превысило 110 тысяч человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту COVID-больных

В регионе зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту COVID-больных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным на пятницу, 8 октября 2021 года, в регионе зафиксировали еще 657 случаев заражения. Общее число достигло 110 279, сообщает оперштаб.

Самарская область занимает четвертое место в стране по суточному приросту инфицированных. Возглавляют антирейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

За сутки в 63 регионе закончили лечение 338 пациентов. За все время болезнь смогли побороть 88 495 человек. Есть и более печальные новости: умерли еще 19 самарцев, у которых был подтвержден COVID-19. Всего летальных случаев – 4 067. Отметим, чаще всего новый вирус забирает пожилых людей, которые имели также другие проблемы со здоровьем.