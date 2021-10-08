Самарцам рассказали, как переболевшим COVID-19 без диагноза получить QR-код

Чтобы получить QR-код, необходимо обратиться к инфекционисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 11 октября 2021 года попасть в спортивные и культурно-досуговые учреждения можно будет только по QR-коду. Его выдают тем, кто сделал прививку или переболел COVID-19. Однако есть те, кто перенес новый вирус, но диагноз им не был поставлен. Что делать таким людям, на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Один из журналистов рассказал, что дважды переболел коронавирусом. У него были все симптомы, однако тесты, которые он сдавал, оказались отрицательными. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» ему так и не был поставлен. При этом анализ крови показал, что у мужчины есть антитела.

- Нужно пройти консультацию у инфекциониста и показать ему анализ на антитела. Врач поставит диагноз, и тогда человека внесут в регистр переболевших. Сразу после этого появится QR-код, который будет действителен 6 месяцев от момента выздоровления, - отметил Армен Бенян.

С помощью данного кода можно будет попасть во все организации, которых коснется новая антиковидная мера.