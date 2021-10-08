Дорогу Обводная Самары – Нур – Спиридоновка ввели в эксплуатацию после ремонта

Трассу привели в порядок по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

В Волжском районе ввели в эксплуатацию дорогу Обводная Самары – Нур – Спиридоновка, которую отремонтировали по нацпроекту БКД. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дорожники привели в порядок участок протяженностью свыше 11 км. Они уложили новый асфальт и укрепили обочины, обустроили посадочные площадки на остановках и отремонтировали водопропускные трубы. Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, а также нанесли разметку.

Обновили и мост через овраг Липовый длиной более 40 метров. Здесь восстановили защитный слой бетонной поверхности и отремонтировали монолитную плиту проезжей части.