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Общество8 октября 2021 15:03

Самару избавят от уличных колонок и выгребных ям

Горожанам помогут провести воду и канализацию в дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителям частных домов больше не придется ходить за водой на улицу

Жителям частных домов больше не придется ходить за водой на улицу

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Частный сектор Самары зачистят от уличных колонок и выгребных ям. Для этого коммунальщики запустили две программы: «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом».

- Главная цель программ – на условиях софинансирования провести питьевую воду и канализацию в дома всех горожан, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

К центральному водоснабжению подключили уже 155 частных домов. Нередко жители оставляют заявки на подключение не отдельных адресов, а целой улицы. Так выходит дешевле. Сейчас работы идут на улице Возрождения, в плане – улица Красносельская в Промышленном районе.

Еще 133 горожанина подали заявки на участие в программе «Удобства с улицы – в дом». На данный момент коммунальщики проводят обследования и разрабатывают проекты. Восемь уже готовы. В 2022 году канализацию должны провести жителям переулка Боевого в Советском районе.