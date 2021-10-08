Духи известных брендов на 211 млн рублей уничтожат в Самарской области

Подделкой оказались более 31 тыс. флаконов духов / Фото: Самарская таможня

В Самарской области уничтожат партию духов известных брендов, которую привезли из Казахстана. Дело в том, что этот парфюм признали контрафактным. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Ранее таможенники остановили на трассе А300 в районе Большой Черниговки фуру. Она ехала из Казахстана в Москву. При досмотре в грузовом отсеке нашли 31 266 упаковок духов. На всех были нанесены товарные знаки известных брендов: Yves Saint Laurent, Burberry, CHANEL, Givenchy, Tom Ford и других.

Товар показался таможенникам подозрительным. Фуру задержали, а парфюм отправили на экспертизу. Она показала, что вся продукция – это подделка. Общая ее стоимость составила свыше 211 млн рублей. По решению суда контрафакт уничтожат. Этим займется управление Росимущества по Самарской области.