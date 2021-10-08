Летчика из Самарской области посмертно наградили Орденом Мужества

Президент России подписал указ о награждении экипажа упавшего вертолета / Фото: Росгвардия Самарской области

Уроженец Самарской области Николай Мулюкин посмертно награжден Орденом Мужества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.

Майор Николай Мулюкин был командиром экипажа вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, который вечером 24 июня 2021 года рухнул в Ленинградской области. Трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полета. Летчики до последнего уводили падающий вертолет от деревни Корпикюль в Гатчинском районе. Он упал в 200 метрах от домов и загорелся. Все, кто находился на борту (майор Николай Мулюкин, капитан Денис Куликов и старший лейтенант Рамиль Сулейманов), погибли.

Известно, что Николай Мулюкин был родом из села Усолье Шигонского района. Там его и похоронили 30 июня. Он не дожил до своего 33-го дня рождения всего четыре месяца.