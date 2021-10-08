В Минздраве рассказали, как решают проблему нехватки врачей в самарских поликлиниках

Попасть на прием к врачу в поликлинике стало непросто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области стали жаловаться на очереди в поликлиниках. Чтобы попасть на прием к врачу, приходится ждать по несколько часов. Сообщения об этом стали все чаще появляться в соцсетях.

По данным регионального министерства здравоохранения, очереди появились из-за нехватки кадров – многих медиков направили на борьбу с коронавирусом. Проблему с дефицитом врачей уже пытаются решить.

- Принимаются активные меры по трудоустройству молодых специалистов и выпускников 2021 года. Также идет перераспределение кадров из нековидных стационаров и специализированных медорганизаций, - рассказали «КП-Самара» в областном Минздраве.

Кроме того, врачам помогают практиканты – студенты медуниверситетов и колледжей. А к работе в колл-центрах поликлиник привлекают волонтеров.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в Самарской области приостановили плановые госпитализации и консультации узких специалистов. Прием онкобольных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по-прежнему продолжается. Также в регионе в полном объеме оказывают экстренную помощь.