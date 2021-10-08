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Общество8 октября 2021 16:55

Рабочим Самарской области не хватает более 20 тысяч рублей на покрытие основных нужд

Исследователи предоставили данные проведенного опроса
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жители Самары часто оказываются от путешествий и платной медицины

Жители Самары часто оказываются от путешествий и платной медицины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников опубликовала данные опроса жителей Самарской области о том, хватает ли им заработной платы для оплаты всех нужд. Например, на путешествия, покупку одежды и обуви, интересного досуга и прочего. Также самарцы часто отказываются от платной медицины и получения образования.

По данным опроса, 39% жителей региона рассказали, что их зарплаты хватает на все основные нужды. 30% опрошенных сообщили, что заработанных денег хватает с трудом, 31% сказали, что зарплаты недостаточно, чтобы заплатить за все ключевые потребности.

Эксперты отмечают, что на нехватку денег в основном жалуются представители рабочих профессий, административный персонал, а также представители транспортной сферы деятельности. А вот сотрудники банков, ИТ-специалисты и строители довольны своей заработной платой.

Интересно, что 43% опрошенных признались, что им для покрытия всех нужд не хватает 20 тысяч рублей в месяц, 16% сказали о нехватке 15-20 тысяч рублей, а остальным нужно совсем чуть-чуть – меньше 15 тысяч рублей.