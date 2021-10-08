ВТБ в Самаре объявляет четвертый набор в Школу управления рисками

Программа стартовала в 2019 году в Самаре, а в этом потоке география существенно расширилась – в проекте примут участие более 130 студентов из 6 городов: Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и Нижнего Новгорода.

Кандидаты на обучение по программе были отобраны среди 970 студентов по итогам вступительного экзамена, интеллектуальной викторины в рамках Дня отрытых дверей и очных кейс-чемпионатов, проведенных совместно с Университетом ИТМО, СПбГУ и Новосибирским государственным университетом.

Приветствуя студентов на Дне открытых дверей, Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ и куратор ШУР, отметил: «Мы активно развиваем новые форматы учебы и работы и благодаря этому наша программа теперь доступна в нескольких регионах, где, мы уверены, много талантливых студентов, которые хотят присоединиться к профессиональной энергичной команде и освоить новую для себя профессию риск-менеджера. Программа во многом уникальна – например, она привлекает как студентов экономических специальностей, так и студентов естественно-научных, математических и ИТ сфер. Программа нацелена, казалось бы, на два разнонаправленных аспекта – гуманитарный и технический. Надо сказать, что профессия риск-менеджера – самая гуманитарная среди технических и самая техническая среди гуманитарных. Почему? Потому что риск-менеджер — это партнер бизнеса, защитник финансового результата организации, но вместе с тем это риск-технолог, финансовый инженер, и вот эту составляющую мы внутри Школы активно культивируем. Подготовка студентов выстроена таким образом, чтобы студент, придя на работу, был готов включаться в рабочий процесс с самого первого дня, участвовать в сложных, интересных проектах. В этом наборе, как и в предыдущих, у студентов будет возможность получить специализацию, с которой они могут начать свое становление в профессии. В стартующем курсе это розничный риск-менеджмент».

В ходе мероприятия Наталья Ревина, руководитель департамента розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ, представила ребятам новую специализацию Школы, разработанную совместно с PricewaterhouseCoopers.

«Курс по розничным рискам впервые включен в программу ШУР. Наша основная задача – управление качеством кредитного портфеля физических лиц. В цифрах это – 1/3 от всего кредитного портфеля банка ВТБ и почти 1/5 от всего портфеля розничных клиентов банковский системы России, более 4 трлн рублей. Несложно представить, что задача по управлению таким портфелем – важная, интересная и очень ответственная. Она строится на огромном потоке данных – как внутренних, так и внешних. Об этом и других аспектах розничного риск-менеджмента мы будем подробно говорить на наших занятиях. Убеждена, что в то время, которое вы проведете с нами, вам может быть сложно, может быть трудно, но точно не будет скучно», – дополнила Наталья Ревина.

Интенсивный курс обучения завершится в январе, по его итогам лучшие студенты будут приняты на работу в банк ВТБ.

Ознакомиться с подробной информацией можно здесь и направить предзаявку на будущие потоки обучения по программе на ящик shur@vtb.ru.