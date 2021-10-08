Двоих жителей Самарской области посадили в тюрьму за переделку, хранение и сбыт оружия и боеприпасов

Преступников отправили в колонии общего и строгого режимов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти двое мужчин занимались переделкой и продажей оружия и боеприпасов. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по трем статьям уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2018 году житель Тольятти, имея специализированные знания, переделал не пригодные к стрельбе газовый и сигнальный пистолеты в огнестрельные. После этого вместе с соучастником он продал оружие человеку, который отбывал наказание в местах лишения свободы. В июне 2020 года из квартиры мужчины были изъяты 2 револьвера и не менее 1 тысячи патронов разных калибров.

В зале суда обвиняемые частично признали свою вину. Суд назначил мужчинам наказание в виде 2 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 тыс. рублей, а второму участнику преступления, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев в колонии строгого режима.