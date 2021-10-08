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Общество8 октября 2021 19:30

В Самарской области отменили постановление о запрете на охоту

Запрет был введен 26 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Охотникам разрешили идти в угодья

Охотникам разрешили идти в угодья

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Самарской области опубликовало постановление об отмене ранее подписанного постановления о запрете на охоту.

Согласно документу от 7 октября 2021 года, в Самарской области снимается запрет на проведение любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий.

Напомним, запрет на охоту в Самарской области был введен 28 августа 2021 года. Постановление было подписано в связи с частыми и крупными пожарами, которые бушевали на территории Самарской области летом 2021 года.