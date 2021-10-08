Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 21

"Паленую" водку разливали в Орске и развозили по магазинам Оренбурга Фото: СОЦСЕТИ

В Оренбургской области произошла страшная трагедия – несколько десятков местных жителей погибли после отравления суррогатным алкоголем. В настоящее время, по сообщению местных властей, число погибших возросло до 21.

Напомним, в течение пяти дней в населенных пунктах умирают люди. Все они в начале октября 2021 года употребляли водку, которую производят на предприятии в городе Орск. Силовики задержали подозреваемых, которые нелегально изготавливали и продавали опасный алкоголь.

В организме всех погибших нашли метанол, в некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше предельной допустимой дозы.

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. Сейчас расследование продолжается.

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