В Самарской области в лобовом столкновении Hyundai и Subaru погибли три человека

Полицейские, прибывшие на место происшествия оградили место аварии, обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 9 октября 2021 года, в Сызранском районе на 8 км трассы М-5 произошло жуткое ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «Хендай Солярис» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался в автомобиль «Субару». В результате страшной аварии погибли два пассажира и водитель «Хендай», их личности сейчас устанавливаются.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.