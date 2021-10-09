Минстрой планирует переделывать проект первой ветки метро в Самаре из-за изменения нормативов

Сейчас первая ветка метро заканчивается на недостроенной, но функционирующей станции "Алабинская" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве транспорта Самарской области начали обсуждать изменение проектной документации по строительству первой ветки метро в Самаре. Как рассказал «КП-Самара» автор проекта станции метро «Самарская» Дмитрий Орлов, это связано с изменением нормативов.

- Существующий проект станции метро «Театральная» нуждается в доработке из-за изменения нормативов и ситуации в целом. Сейчас обсуждается вариант отказа от строительства станции «Самарская», - рассказал Дмитрий Орлов.

По мнению чиновников, станция «Театральная» объективно нужнее «Самарской». Так как станции на первой линии метро в Самаре находятся в непосредственной близости друг от друга, то отказ от одной из них значительно удешевит работы, но все же проект ветки нужно будет корректировать.