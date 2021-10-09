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Происшествия9 октября 2021 11:56

Появились подробности и фото с места автокатастрофы в Самарской области, где погибли три человека

В лобовом столкновении «Хендай» и «Субару» погибли двое мужчин и женщина
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В автокатастрофе погибли три человека

В автокатастрофе погибли три человека

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 октября 2021 года на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области произошла страшная авария, которая унесла жизни троих человек. По предварительной информации, «Хендай» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в «Субару».

Двое мужчин и женщина погибли

Двое мужчин и женщина погибли

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, погибли двое мужчин и женщина из автомобиля «Хендай». Водитель «Субару» и еще одна женщина из автомобиля «Хендай» получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работают экстренные службы

На месте ДТП работают экстренные службы

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и личности погибших и пострадавших в жуткой аварии.