Появились подробности и фото с места автокатастрофы в Самарской области, где погибли три человека

В автокатастрофе погибли три человека Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 октября 2021 года на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области произошла страшная авария, которая унесла жизни троих человек. По предварительной информации, «Хендай» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в «Субару».

Двое мужчин и женщина погибли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, погибли двое мужчин и женщина из автомобиля «Хендай». Водитель «Субару» и еще одна женщина из автомобиля «Хендай» получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работают экстренные службы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и личности погибших и пострадавших в жуткой аварии.