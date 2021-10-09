Внешнеторговый оборот Самарской области составил 4,3 миллиардов долларов

Самарская область на 4 месте в ПФО по общему объему экспорта

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов встретился с представителями Российского экспортного центра. Участники совещания обсудили внешнеторговый оборот Самарской области и планы на текущий период работы.

- В этом году Самарская область показала серьезный рост по отношению к 2020 году по внешнеторговому обороту и, особенно, по экспорту. Внешнеторговый оборот составил 4,3 миллиарда долларов, - сообщил Дмитрий Богданов.

Сейчас Самарская область занимает 4 место в ПФО по общему объему экспорта. Таких показателей удалось добиться благодаря созданию большой линейки инструментов поддержки и условий для развития внешнеторговой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Данная работа ведется в рамках реализации нацпроектов.

Министр экономики и предпринимательства Самарской области рассказал, что одним из главных направлений, который осуществляется в регионе, является сопровождение потенциальных и действующих экспортеров на всем этапе экспортного цикла, вплоть до заключения контракта с иностранными покупателями. Так, в 2021 году областное минэкономразвития организовало 22 мероприятия с 14 странами, где 28 региональных предприятия в режиме онлайн презентовали свою продукцию иностранным партнерам. До конца года планируется провести еще несколько аналогичных онлайн-встреч.