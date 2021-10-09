Археологи находят новые артефакты. Фото: предоставлено Дмитрием Сташенковым

Самарские археологи рассказали, какие народности первыми появились на территории Самарской области. Впрочем, эксперты сразу оговорились, что отдать пальму первенства кому-то одному не получится. Примерно одновременно здесь впервые появились и славяне, и волжские булгары, имеющие отношение к татарам и гунны. Однако, находки позволяют говорить о том, что уже с 3-4 веков новой эры у нас на территории проживали славяне.

- Раннее протославянское население здесь века с 3-4 новой эры проживает - и на территории Самарской области, и на территории Самары. На территории Студёного оврага неожиданно нашли поселение 6-7 веков, которые принадлежали к колочинской археологической культуре. Это одна из самых ранних славянских культур, это было неожиданное открытие, - рассказал Доцент Самарского университета, научный сотрудник музея им. Алабина Дмитрий Сташенков.

Среди других находок - артефакты на 113 километре, свидетельствующие о том, что здесь было святилище гуннов или место погребений кого-то знатного - и это тоже в 4-5 веке. Опять же, судя по всему именно по Волге проходила граница хазарского каганата, а территория волжского побережья контролировалась венгерским союзом.

- Мы на одном поселении находили и вещи венгров, славян, хазар. Так что уже в те века Самара была очень многонациональной, - резюмирует археолог. - Похоже, что значительную часть времени народы здесь спокойно существовали мирно, заключали отношения.

Мы также рассказывали о том, когда появились первые волжане.