В Оренбуржье количество жертв суррогатного алкоголя выросло до 29 человек

На складе в Орске изъяли почти 1300 бутылок с сомнительной жидкостью. Фото: СУ СКР по Оренбуржской области

В Оренбургской области продолжают фиксировать смерти среди людей, которые употребляли поддельную водку, производимую на складе в городе Орск. Следственный комитет на вечер, 9 октября 2021 года, сообщает о 29 погибших.

Напомним, в течение нескольких дней в Оренбургской области погибают люди после отравления «паленой» водкой, купленной за 120-130 рублей. Следователи возбудили головные дела по факту производства и реализации контрафактного алкоголя. В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых, троих из которых заключили под стражу.

Расследованием уголовных дел занимается Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Эксперты установили, что в суррогатном алкоголе содержался смертельно опасный яд – метанол.