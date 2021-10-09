Появилось видео с места жуткой автокатастрофы в Самарской области, где погибли двое мужчин и женщина

В аварии погибли три человека, еще одна пассажирка "Хендай" в тяжелом состоянии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 октября 2021 года в Сызранском районе Самарской области произошла страшная автокатастрофа, которая унесла жизни трех человек, а еще двоих отправила в больницу. ДТП произошло на 8 км трассы М-5 недалеко от города Октябрьск. Очевидцы поделились с редакцией «КП-Самара» видео с места событий.

По предварительной версии, водитель на автомобиле «Хендай» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Субару». В результате аварии женщина и двое мужчин, в том числе водитель, из автомобиля «Хендай» скончались до приезда медиков. Еще одна пассажирка и водитель «Субару» с различными травмами были госпитализированы в больницу.

- Пассажирка из автомобиля «Хендай» в тяжелом состоянии была передана врачам скорой помощи. Спасатели использовали гидравлический инструмент, чтобы извлечь тела погибших из покореженного автомобиля, - сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельство происшествия.

Редакция «КП-Самара» приносит свои соболезнования семьям и близким погибших.