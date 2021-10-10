Самарским фитнес-центрам дали время на вакцинацию сотрудников

Представители фитнес-отрасли просят не вводить QR-коды для посетителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Самарской области дал фитнес-центрам в регионе дополнительное время для вакцинации сотрудников. Предполагается, что к 18 октября привитыми будет 80% персонала.

Что касается посетителей, то пока не совсем понятно, заработает ли система с QR-кодами. Ранее предполагалось, что к занятиям спортом будут допускать тех, кто либо переболел, либо сделал прививку от Covid-19. Однако пока что не совсем понятно, как администрации организовать процесс проверки QR-кодов и что делать с остальными посетителями, которые не входят в перечисленные группы населения.

- Делаю все, чтобы губернатор услышал позицию представителей фитнес-отрасли и отменил решение о пропуске клиентов по QR-кодам, - пишет в соцсетях собственник самарской сети фитнес-клубов Fizkultura Елена Самородова. – Прошу клиентов дать нам неделю на решение этого вопроса.

18 октября руководство региона будет решать: ужесточать ли ограничительные меры в Самарской области, и если да, - то как. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом: болеют не только люди старшего поколения, но и молодежь, дети, при этом число вакцинированных меньше, чем ожидали власти.

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