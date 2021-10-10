Виноваты дачники или обочечники? Появились версии о причинах огромной пробки в поселке Управленческий

Пробка возле поселка Управленческий растянулась на несколько километров. Фото: vk.com/dtp_163

Вчера жителям Самары, которые хотели поймать последние солнечные и относительно теплые деньги, пришлось потратить на дорогу гораздо больше времени, чем они планировали.

Сначала в соцсетях появились сообщения об огромной пробке на подъезде к поселку Управленческий. При этом сообщений о ДТП в этом районе не поступало. В чем причина?

Часть автомобилистов жалуется на странный режим работы светофора на повороте в поселок, другие были уверены: дело в обочечниках, которые пытаются объехать пробку, а в итоге делают только хуже и себе, и другим. Третьи винят во всех проблемах дачников: тем более, что, по сообщениям пользователей соцсетей, выезд из Самары был затруднен не только в этом районе, но и в других.

Официально дачный сезон в Самаре закроется 31 октября – по крайней мере, дачные маршруты ходить перестанут точно. Уже сейчас их количество уменьшили, и автобусы ездят только по выходным дням. При этом время их работы также сократили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре дачные автобусы с 1 октября 2021 года будут ходить только по выходным

Об изменениях в расписании дачных автобусов сообщили в администрации Самары (подробности)