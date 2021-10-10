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Здоровье10 октября 2021 12:28

Продолжаем бить антирекорды: в Самарской области выявлено 687 заболевших коронавирусом за сутки

Смерть от ковида подтверждена в 18 случаях
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Медики и власти просят жителей региона позаботиться о себе: сделать прививку и соблюдать масочный режим

Медики и власти просят жителей региона позаботиться о себе: сделать прививку и соблюдать масочный режим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 687 новых пациентов с коронавирусом. Рост числа заболевших неуклонно продолжается с сентября, и каждый новый день приносит новые «антирекорды». Всего с начала пандемии в регионе Covid-19 подтвердили у 111 634 человек, 89 400 из них выздоровели, 4 112 умерли.

Смерть от ковида в последние сутки подтверждена в 18 случаях, погибли жители Самарской области в возрасте от 45 до 86 лет, и у некоторых из них никаких сопутствующих тяжелых заболеваний не было.

Медики и власти просят жителей региона позаботиться о себе: сделать прививку и соблюдать масочный режим, а также меры предосторожности.

На сегодняшний день больше всего заболевших зарегистрировано в Самаре (266 случаев за сутки) и Тольятти (131 заболевший).

В сутки в регионе провели более 15 тысяч анализов на ковид, а всего с начала пандемии - более 3,7 млн исследований.