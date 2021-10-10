Проектировщики обозначили пропускную способность Южной обводной дороги в Самарской области

Южная обводная дорога пройдет вдоль реки Самарка

Для строительства Южной обводной дороги в Самарской области компания-подрядчик ООО «Терра» подготовила проект планировки территории. В документе специалисты кропотливо прописали, какие работы и на каких территориях будут проведены, что нужно для строительства трассы и какой она будет в итоге.

Южная обводная дорога пройдет вдоль реки Самарка, с ее помощью будут соединены три моста: Самарский, Южный и мост на улице Главной. Ее протяженность составит 9,240 км, ширина – 8 метров. Противоположные направления движения будут разграничены при помощи разделительной полосы. По бокам от проезжей части предусмотрены тротуары и велодорожки.

С учетом пропускной способности дорог, которые подходят к Южной обводной дороге, а также исходя из площади самой трассы, проектировщики подсчитали, что в среднем по ней смогут проехать 10 тысяч автомобилей в сутки – разумеется, в зависимости от подъездных путей – где-то эта цифра чуть больше, где-то – чуть меньше.

Проект уже опубликован на сайте правительства, документы о планировке территории были подписаны в сентябре.

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