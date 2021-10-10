Действительно автомобильная столица: в Тольятти на дороге заметили настоящий бронетранспортер

Пользователи соцсетей сразу же начали обсуждать: нарушает или нет водитель ПДД? Фото: принтскрин видео.

Жители Тольятти на днях заметили на дороге настоящие бронетранспортер. Он ехал по второй полосе прямо среди других автомобилей. На видео заметно: БТР значительно шире даже внедорожников, которые проезжали мимо. Пользователи соцсетей сразу же начали обсуждать: нарушает или нет водитель ПДД?

- А КАСКО у него есть? А как с ремнями безопасности быть? – развернулось бурное обсуждение.

К слову, в момент съемки в бронетранспортере ехали несколько человек, один из них снимал поездку на камеру.

Военные? Сотрудники паркового комплекса имени Сахарова? Личности владельцев БТР пока что остаются не известными. Но настроение они в тот день подняли и себе, и другим: вот уж и правда автомобильная столица - чего только на дорогах Тольятти не увидишь!

А каких необычных участников дорожного движения встречали вы? Пишите в комментариях!