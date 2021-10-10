Погода в Самаре на 11-13 октября: начало рабочей недели подарит потепление до +17 градусов

Ночами будет прохладно, а днем самарцы смогут наслаждаться солнцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже совсем скоро в Самарскую область придет тот волшебный период, который называют бабьим летом – потепление, хорошая, солнечная и сухая погода.

Ночами будет оставаться прохладно. Например, в ночь на понедельник, 11 октября, столбики термометров опустятся до нуля, а кое-где – даже до -5°C.

Зато днем будет гораздо приятнее. По данным Приволжского УГМС, в понедельник нас ждет переменная облачность, никакого дождя синоптики не обещают. Зато обещают теплый ветер (юго-западный, который будет дуть со скоростью 2-7 м/с) и температуру воздуха +11-16°C.

Еще теплее будет во вторник и среду, 12 и 13 октября. Ночью – 0°C или +5°C, а днем так и совсем хорошо: +12-17 °C.

Как долго жители Самарской области смогут наслаждаться теплом и хорошей погодой, пока не ясно.