Аппарат для приготовления попкорна загорелся в тольяттинском торговом центре «Парк Хаус»

По предварительным данным, в аппарате произошло короткое замыкание. Фото: vk.com/tltvip

Аппарат для приготовления попкорна стал сегодня причиной массовой эвакуации в Тольятти. Чудо-машина загорелась неожиданно для всех. Расположена она была на первом этаже торгового центра «Парк Хаус» на Автозаводском шоссе, 6.

- К нам сообщение о возгорании поступило в 17.56, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. – На место направили подразделения по повышенному рангу вызова – Пожар №2. Это 28 человек и 8 единиц техники.

Однако к приезду пожарных с огнем сотрудникам торгового центра удалось справиться своими силами. К тому моменту из здания эвакуировали две сотни человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, в аппарате произошло короткое замыкание. Однако точнее специалисты смогут сказать после экспертизы.