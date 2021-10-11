Армен Бенян: запасы кислорода в Самарской области подходят к концу

Ежесуточный расход кислорода в Самарской области превышен на 70 тонн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет число тяжелых больных, которые находятся на ИВЛ. Из-за этого запасы кислорода подходят к концу. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Все запасы кислорода, которыми нас обеспечивают промышленные предприятия, уже подходят к своему лимиту. Мы превысили планку по ежесуточному потреблению кислорода в 70 тонн, — отметил глава Минздрава.

По словам главного инфекциониста региона Елены Стребковой, в последнее время коронавирус стал развиваться стремительнее. Если раньше этот процесс занимал 10-14 дней, то сейчас – около 3-5. При этом в Самарской области очень много кислородозависимых пациентов.

Медики в очередной раз призывали жителей губернии сделать прививку. По их данным, процент тех, кто подхватил COVID-19, всего 1,7. Они переносят болезнь легче. В стационарах сейчас находятся те, кто не привился.