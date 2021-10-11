В Самаре танцующий оркестр покажет «Восстание машин»

Симфонический оркестр выступят в Самаре 18 октября 2021 года

В следующий понедельник, 18 октября 2021 года, в Самаре выступит первый в мире танцующий оркестр CONCORD ORCHESTRA. Зрители увидят на сцене Дома офицеров новое шоу «Симфонические рок-хиты: Восстание машин».

Самарцам покажут историю любви между мужчиной-андроидом и девушкой-человеком. Последней придется сделать выбор: стать бездушной машиной и быть вместе с любимым или остаться человеком и навсегда потерять свою вторую половинку. Зрителям шоу предложат самим выбрать, как пройдет вторая часть постановки. Финал определят с помощью голосования.

Программа «Восстание машин» порадует самарцев новой хореографией, декорациями, эффектами и видеоинсталляциями. Кроме того, оркестр расширил свой репертуар. Он впервые исполнит каверы на хиты известных рок-групп: The Prodigy, A-ha, Savage Garden, U2, OZZY OSBOURNE, Amarante, The Rasmus, Marilyn Manson и Imagine Dragons.

Концерт пройдет в ОДО 18 октября 2021 года в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru.