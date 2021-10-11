В Самаре подросток на самокате попытался проехать на красный свет и попал под колеса автомобиля

Очередной электросамокатчик попал под колеса автомобля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 10 октября 2021 года, на улице Солнечной в Самаре под колеса автомобиля попал 17-летний парень на электросамокате. Подросток получил травмы.

По предварительной версии полицейских, молодой человек проезжал на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате нарушения ПДД, его сбил водитель на автомобиле Haval.

В результате аварии парень получил травмы. После осмотра врачами скорой помощи, пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку по факту происшествия.