Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2021 12:57

В Самаре подросток на самокате попытался проехать на красный свет и попал под колеса автомобиля

ДТП произошло на улице Солнечной 10 октября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очередной электросамокатчик попал под колеса автомобля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Очередной электросамокатчик попал под колеса автомобля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 10 октября 2021 года, на улице Солнечной в Самаре под колеса автомобиля попал 17-летний парень на электросамокате. Подросток получил травмы.

По предварительной версии полицейских, молодой человек проезжал на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате нарушения ПДД, его сбил водитель на автомобиле Haval.

В результате аварии парень получил травмы. После осмотра врачами скорой помощи, пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку по факту происшествия.