Самарский телеканал претендует на победу во всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион»

В копилке ГТРК "Самара" уже шесть наград престижного конкурса

ГТРК «Самара» борется за победу во всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион». Телеканал претендует на статуэтки Бронзового Орфея сразу в двух номинациях.

Так, в число финалистов попал проект «Местное время. Воскресенье». Его номинировали в категории «Еженедельная информационно-аналитическая программа».

В номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект» претендует на победу 12-часовая работа «Мой космос». В день 60-летия первого полета человека в космос телеканал запустил Всероссийский «Гагаринский» марафон. Он объединил 43 города. Центром управления проекта стала Самара.

Отметим, ГТРК «Самара» не в первый раз участвует в престижном конкурсе «ТЭФИ-Регион». В ее копилке уже 6 наград.

В 2021 году итоги конкурса подведут в конце ноября. Имена победителей назовут на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге.