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Общество11 октября 2021 13:36

В Самаре в октябре 2021 года убрали все ящики с «записками» для коммунальщиков

Теперь показания счетчиков будут принимать только в электронном виде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Передать показания можно через электронный терминал / Фото: РКС-Самара

Передать показания можно через электронный терминал / Фото: РКС-Самара

В Самаре вводят новый способ передачи показаний счетчиков воды. Ящики с «записками» для коммунальщиков ушли в прошлое. Теперь данные с приборов будут принимать только в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

- До недавнего времени мы принимали около 100 тысяч таких записочек. Обработать их вовремя и без ошибок было проблематично. В 2021 году было решено постепенно отказаться от ящиков, - отметили в компании.

В октябре все ящики в Самаре сняли. Передавать показания теперь можно только электронными способами: через сайт samcomsys.ru или личный кабинет, через оператора «Почта России», через терминалы в центрах обслуживания клиентов, при оплате через приложение банка или по телефону (207-25-40). Абонентов в течение нескольких месяцев обучали этому.