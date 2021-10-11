Инженер из Тольятти взял в кредит 1,7 млн рублей и отдал деньги мошеннику

В полиции возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти стал жертвой телефонного мошенника. Он отдал аферисту более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, на удочку жулика попался 31-летний инженер-электроник. В один из дней ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то пытается оформить на тольяттинца кредиты и украсть деньги, и подсказал выход из ситуации.

- Мужчина, следуя указаниям мошенника, оформил несколько кредитов через мобильные банковские приложения. После этого его убедили перевести на «безопасный» счет свыше 1,7 млн рублей, - рассказали правоохранители.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

В облглавке призывают самарцев быть бдительнее и не доверять мошенникам. Сотрудники службы безопасности банка никогда не будут просить перевести деньги на «безопасный» счет.