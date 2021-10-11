В Самаре в октябре 2021 года продолжают работать над улучшением качества воздуха в Волгаре

С неприятным запахом борются уже несколько лет Фото: СОЦСЕТИ

В марте 2021 года администрация Самары разработала комплексный план по улучшению качества воздуха в Куйбышевском районе Самары и до сих пор работа не прекращается. Уже несколько лет жители поселка Волгарь жалуются на неприятный запах, который проникает даже в их квартиры.

В настоящее время власти продолжают искать источник неприятного запаха, который отравляет жизнь местным жителям. Люди уверены, что качество воздуха напрямую зависят с выбросами от предприятий. Однако официального подтверждения этому нет. Кроме того, во время того, как было зафиксировано максимальное количество ПДК, одно из предприятий временно не функционировало из-за капитального ремонта.

Весной этого года региональный Роспотребнадзор проводил проверку ООО «СКС». После забора пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений (ГОКС), было выявлено значительное превышение сероводорода в ночное время суток. За выявленные нарушения санитарных правил в отношении ООО «СКС» составлены протоколы об административных нарушениях и вынесены постановления о штрафах, которые вступили в законную силу.

В планах администрации в рамках проекта «Оздоровление Волги» провести до конца 2023 года реконструкцию ГОКС. Возможно, эти работы смогут повлиять на качество воздуха в Волгаре.

Напомним, в сентябре жители Волгаря пожаловались на текущую ситуацию в микрорайоне депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Депутат пообещал направить в генеральную прокуратуру соответствующие запросы.