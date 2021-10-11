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Общество11 октября 2021 15:34

Завершен ремонт 11 км дороги Самара – Волгоград – Звезда

Рабочие привели в порядок проезжую часть и укрепили обочину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорогу обновили по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области

Дорогу обновили по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области

Фото: vk.com

В Самарской области отремонтировали дорогу Самара – Волгоград – Звезда. В порядок привели участок протяженностью 11 км. Работы выполнили по нацпроекту БКД.

Так, дорожники восстановили покрытие, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, а также нанесли новую разметку.

Кроме того, рабочие привели в порядок мост через ручей Колдыбенский, который расположен на 1+71 км дороги. Они отремонтировали конструкции пролетного строения, уложили новый асфальт, сделали водоотводы и восстановили защитный слой бетонных поверхностей.