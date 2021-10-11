Самарским разработчикам расскажут, как нужно работать с РЖД

Мероприятие пройдет в онлайн-формате Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов пригласил представителей технологического бизнеса к участию в онлайн-интенсиве IRON ROAD SHOW. Мероприятие организовано Куйбышевской железной дорогой и YellowRockets и состоится 14 октября.

Интенсив продлится две недели. Все участников ждут 4 двухчасовых онлайн-лекций и 20 часов индивидуальной работы с экспертами. Также они смогут проработать четкий план и все необходимые документы для запуска пилота с ОАО "РЖД", эксперты которого, а также их коллеги из YellowRockets расскажут о тонкостях работы с корпорацией и помогут правильно адаптировать проект под запросы железнодорожников.

- Работа с такими крупными корпорациями. как РЖД, гарантирует региональным предпринимателям стабильный канал сбыта, регулярные заказы, надежного партнера и ресурсы для дальнейшего развития, - отметил Дмитрий Богданов.

По словам министра, на онлайн-интенсиве участники узнают, какие документы требуются для работы с подобными корпорациями, как составлять технико-экономическое обоснование, и как сотрудники РЖД оценивают проекты. Новые знания придадут разработчикам уверенности и помогут им избежать ошибок, тем самым сократив путь до контракта с крупным заказчиком.

В интенсиве смогут принять участие около 40 разработчиков. Полезен он будет и уже действующим предпринимателям, и тем, кто хочет попробовать себя в технологическом бизнесе.

На мероприятиях участники смогут презентовать свои разработки топ-менеджерам и специалистам РЖД, представителям венчурного фонда YellowRockets и приглашенным профильным экспертам. Это отличный шанс запустить пилот с корпорацией и стать партнером и поставщиком ОАО "РЖД" или привлечь инвестиции.

Зарегистрироваться на онлайн-интенсив IRON ROAD SHOW можно на странице https://rzdinnovation.ru/irs/intensive-2021.