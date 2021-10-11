В Самаре полицейских подозревают в фальсификации доказательств уголовного дела

Уголовное дело возбудили 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел Кировского района полиции привлек к себе внимание коллег из регионального СК.

- В уголовном деле о незаконном обороте наркотиков имеется протокол допроса подозреваемой в присутствии ее защитника. Но никакого допроса на самом деле не было – налицо фальсификация, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Уголовное дело 7 октября возбудили по ч.3 ст.303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении». Правда, пока что – в отношении «неустановленного следствием лица», которое в момент совершения преступления находилось в «неустановленном месте». Как будто бы в проколе нет фамилии следователя.

Как бы то ни было, если подозреваемый все же будет установлен, ему грозит до 7 лет лишения свободы.