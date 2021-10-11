Самарские полицейские рассказали, как отреагировали на сообщение о десятках кошек, запертых в квартире жилого дома

Кошки вечно голодные, мяукают и просят еды, но боятся выйти из дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отдел полиции Кировского района Самары провел проверку по обращению жителей жилого дома на ул.Юбилейной, 35. Там в квартире на первом этаже многоквартирного дома хозяйка развела десятки кошек, а когда поняла, что жить в таких условиях невозможно, съехала от них, а свой «зверинец» заперла.

- Информация, изложенная в обращении заявителя, направлена в Роспотребнадзор по Самарской области, Департамент городского хозяйства и экологии Самары и горадминистрацию для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в облМВД.

По словам местных жителей, после публикации статьи об их злоключениях на сайте «КП-Самара», в злополучную квартиру наведался участковый. Владельцу жилья, конечно, не застал, но оставил ей повестку.

Удастся ли стражам порядка помочь людям, которые стали заложниками чужой любви к животным, покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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