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Общество11 октября 2021 16:13

Месячник по безопасности дорожного движения пройдет в Самарской области в ноябре 2021 года

Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров
Илона МАЙСКАЯ
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Сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах региона

Сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдет месячник по безопасности дорожного движения. Его проведут в ноябре 2021 года. Такое поручение в понедельник, 11 октября, на оперативном совещании дал губернатор Дмитрий Азаров.

- Сотрудники ГИБДД должны усилить контроль на муниципальных, региональных и федеральных дорогах. Необходимо, чтобы муниципалитеты сконцентрировали свое внимание на этом вопросе. Поручаю провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения, - сказал глава региона.

Отметим, что только за прошлую неделю в Самарской области произошло несколько серьезных ДТП. В результате пострадали 75 человек, еще девять погибли. Поскольку в регион пришло похолодание и сократился световой день, специалисты советуют быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.