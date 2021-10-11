В Самаре 13 октября 2021 года расскажут, как увеличить стоимость бизнеса

Вебинар будет полезен как для бизнесменов, так и для юристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 13 октября пройдет образовательный вебинар "Как защитить интеллектуальную собственность и увеличить стоимость бизнеса". Проведет его региональный центр инноваций StartupSamara.

Инициатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций региона. В рамках онлайн-встречи эксперты расскажут участникам, как выявить и поставить на учет объекты интеллектуальной собственности, и какую пользу бизнес может извлечь из этого.

- Этот вебинар - продолжение цикла мероприятий про интеллектуальную собственность, инициированных нашим министерством. В современных условиях невозможно переоценить значимость грамотно оформленного интеллектуального права. Выявление, оценка и постановка на учет объектов интеллектуальной собственности поможет бизнесу защититься от копирования бренда, утечки разработок, - уверен глава минэкономразвития губернии Дмитрий Богданов.

Министр считает, что семинар будет особенно полезен для компаний, которые готовятся к выходу на зарубежный рынок. Наличие интеллектуальной собственности может быть решающим фактором для иностранных партнеров.

Спикером выступит Ольга Комаровская, руководитель судебного направления ООО "Патентное бюро АЙПИ Право". Она расскажет, что нужно сделать для выявления интеллектуальной собственности на предприятии, как оптимизировать процесс оформления и какие документы надо подготовить.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходимо пройти регистрацию на сайте: https://e.startupsamara.ru/ip-management.