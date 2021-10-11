В Самарской области расширили список профессий для вакцинации против COVID-19

Сотрудники самарских организаций должны получить оба компонента вакцины до 1 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области внесли изменения в постановление о профилактических прививках против коронавируса. Оно расширяет список людей, которым следует пройти вакцинацию. Документ с подписью главного санитарного врача региона Светланы Архиповой опубликован на сайте Роспотребнадзора.

По данным специалистов, ужесточение антиковидных мер связано с ростом заболеваемости. Он наблюдается во всех возрастных и в некоторых профессиональных группах. К примеру, часто стали болеть работники парикмахерских и ателье, сотрудники офисов, банков и ЧОП, а также те, кто посещает ТЦ, парки, бары и рестораны, пользуется общественным транспортом.

Было решено ускорить темпы вакцинации. Сейчас привито 1,1 млн человек – это 43,1% от взрослого и 34,7% от общего населения. Обе части вакцины получили 1,03 млн человек или 71,7% от плана – 40,1% от взрослого и 32,4% от общего населения.

В список тех, кому показаны профилактические прививки, вошли: педагоги, медики, соцработники, работники сфер ЖКХ и энергетики, представители сфер торговли, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, почтовых отделений, гостиниц, парикмахерских и химчисток, а также государственные и муниципальные служащие. Первым компонентом вакцины им необходимо привиться до 1 ноября, а вторым – до 1 декабря 2021 года. Максимальный охват – не менее 80% от общего числа сотрудников.