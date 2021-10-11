В Тольятти директор компании задолжал работникам почти полмиллиона рублей

В Тольятти работникам задолжали почти полмиллиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, которое занимается производством металлических изделий, за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Директор задолжал 452 тысячи рублей троим работникам. Зарплату он им не платил с января по июль 2020 года. При этом деньги на расчетных счетах организации были, но руководитель компании сам пытался получить с них доход.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Директору компании грозит до трех лет лишения свободы.