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Общество11 октября 2021 17:36

В Тольятти директор компании задолжал работникам почти полмиллиона рублей

Директору грозит до трех лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти работникам задолжали почти полмиллиона

В Тольятти работникам задолжали почти полмиллиона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, которое занимается производством металлических изделий, за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Директор задолжал 452 тысячи рублей троим работникам. Зарплату он им не платил с января по июль 2020 года. При этом деньги на расчетных счетах организации были, но руководитель компании сам пытался получить с них доход.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Директору компании грозит до трех лет лишения свободы.