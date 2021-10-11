В Рощинском миротворцы поделились опытом действий в Нагорном Карабахе с военными из Узбекистана

Российские миротворцы поделились опытом с коллегами из Узбекистана. Фото - пресс-служба ЦВО

Военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округ (ЦВО) показали делегации вооруженных сил Узбекистана способы мониторинга охраняемой зоны при помощи беспилотников. Встреча проходила на Рощинском полигоне в Самарской области.

Российские миротворцы делились опытом, полученном в Нагорном Карабахе. Артиллеристы произвели стрельбы из минометов для предупреждения условной провокации враждующих сторон. Благодаря использованию беспилотников военные получали информацию о цели в онлайн-режиме и не тратили время на ручное вычисления расстояния.

Также миротворцы показали, как работать на контрольно-пропускном пункте в буферной зоне, в том числе, как проверять проходящий там транспорт.