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Политика11 октября 2021 17:53

В Рощинском миротворцы поделились опытом действий в Нагорном Карабахе с военными из Узбекистана

Российские миротворцы показали, как действовать в буферной зоне и предупредили условную провокацию конфликтующих сторон
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Российские миротворцы поделились опытом с коллегами из Узбекистана. Фото - пресс-служба ЦВО

Российские миротворцы поделились опытом с коллегами из Узбекистана. Фото - пресс-служба ЦВО

Военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округ (ЦВО) показали делегации вооруженных сил Узбекистана способы мониторинга охраняемой зоны при помощи беспилотников. Встреча проходила на Рощинском полигоне в Самарской области.

Российские миротворцы делились опытом, полученном в Нагорном Карабахе. Артиллеристы произвели стрельбы из минометов для предупреждения условной провокации враждующих сторон. Благодаря использованию беспилотников военные получали информацию о цели в онлайн-режиме и не тратили время на ручное вычисления расстояния.

Также миротворцы показали, как работать на контрольно-пропускном пункте в буферной зоне, в том числе, как проверять проходящий там транспорт.